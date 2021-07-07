Пьяный мужчина махал гениталиями перед детсадом в Петербурге

Двое пьяных мужчин решили справить нужду прямо перед детсадом на юго-западе Петербурга. Один из них показывал гениталии детям.

Инцидент произошел в среду, 7 июля. Кадрами такого поведения неизвестных очевидец поделился в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчины намочили себе штаны перед дошкольным учреждением, а после стали смеяться и позировать перед камерой прохожего. По словам пользователя, гражданин неславянской внешности махал своими гениталиями перед детьми, пока его друг наблюдал.

Судя по кадрам, камера неадекватных ничуть не смутила, а, наоборот, обрадовала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской улице прямо у детского сада нашли гранату.