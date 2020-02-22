На Софийской прямо у детского сада лежала граната

К счастью, никто не пострадал из-за опасного предмета. Объект уже увезли на полигон.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Боеприпас нашли недалеко от детского сада по Софийской улице. О нем сообщил местный житель, который позвонил в полицию.

Саперы, прибывшие на место, обезвредили гранату и увезли ее на полигон для уничтожения. В результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Администрации Красносельского района нашли «Шайтан бомбу». Сделан цилиндр был из бумаги с помощью скрепок. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила внутри белое порошкообразное вещество.