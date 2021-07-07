В Петербурге перед судом предстанет мужчина, убивший 17 лет назад

Следственный комитет по Северной столице завершил расследование уголовного дела, возбужденного в августе 2004 года по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Так установили, что 46-летний Олег Тен, осужденный на пожизненное наказание за совершение убийств двух местных жительниц с особой жестокостью в 2005 году. В ходе спланированного и проведенного допроса признался в убийстве еще одной женщины. Ранее ему было предъявлено обвинение в этом.

По версии следствия, мужчина в ночь с 5 на 6 августа 17 лет назад, занимаясь частным извозом на автомобиле «Волга», у станции метро «Пионерская» посадил в машину незнакомую 36-летнюю женщину. По пути они поссорились. Так у Тена возникло желание убить ее из-за личной неприязни. Об этом сообщает СК по Петербургу.

Около одного из домов по улице Софьи Ковалевской Тен напал на женщину. Затем вытащил ее из салона машины, повалил на землю, ударил ее ножом несколько раз и скрылся с места происшествия.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в скором времени направят в суд.