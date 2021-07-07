Фонтан на Московском проспекте восстановят в этом году

В этом году реконструируют еще семь. Фото: скрин Google.Maps

В этом году реконструируют еще семь. Фото: скрин Google.Maps

Фонтан на Московском проспекте перед зданием Российской национальной библиотеки готовится к ремонту. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начнет работу уже в этом месяце в рамках программы по восстановлению и реконструкции фонтанов Петербурга.

«Фонтаны украшают наш город, а в летнюю жару еще и дарят прохладу», — сказал глава Северной столицы Александр Беглов.

Так за два года ремонт прошли восемь фонтанов. В этом году реконструируют еще семь. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также отремонтируют фонтаны на улице Щербакова, 4/18, на Каменноостровском проспекте, 32, на Английском проспекте, 13 и других улицах города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы спорят из-за купания детей в фонтанах Летнего сад. Некоторые считают, что это неуместно, а кто-то вступился за малышей.