Петербуржцы спорят из-за купания детей в фонтанах Летнего сад

Петербуржцы спорят из-за купания детей в фонтанах Летнего сад
В городе несколько дней стоит жара. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Некоторые считают, что это неуместно, а кто-то вступился за малышей.

Петербуржцы в связи с аномальной жарой спорят о том, уместны ли купания детей в фонтанах Летнего сада. Баталия развернулась в Facebook.

Горожанка написала пост о том, что ей не нравится видеть голых малышей в центре Санкт-Петербурга. Она считает, что купания в целом неуместны в подобных местах.

Некоторые с ней согласились, отметив, что родители обычно не объясняют детям, как правильно себя вести. Другие же выразили недовольство в отношении автора поста. Позже женщина призналась, что ей даже начали угрожать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в 2021 году планируют реконструировать семь фонтанов.

дети летний сад новости СПб фонтан


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Центр «Велес» показал своих подопечных лопоухих лисят
На Пискаревском проспекте девушка повисла на раме окна
Петербург готовится к жаре +34: как выжить
Петербуржцы спорят из-за купания детей в фонтанах Летнего сад
Огнестрел в голову и предплечье: из Пушкинского района госпитализировали ...
Последний шанс: петербуржцы в воскресенье выстроились в огромную очередь, ...
В Московском районе пьяную женщину «изнасиловали и чуть не убили»
Вратарь «Зенита» Лунев подпишет с клубом новый контракт