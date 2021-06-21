Петербуржцы спорят из-за купания детей в фонтанах Летнего сад

Некоторые считают, что это неуместно, а кто-то вступился за малышей.

Петербуржцы в связи с аномальной жарой спорят о том, уместны ли купания детей в фонтанах Летнего сада. Баталия развернулась в Facebook.

Горожанка написала пост о том, что ей не нравится видеть голых малышей в центре Санкт-Петербурга. Она считает, что купания в целом неуместны в подобных местах.

Некоторые с ней согласились, отметив, что родители обычно не объясняют детям, как правильно себя вести. Другие же выразили недовольство в отношении автора поста. Позже женщина призналась, что ей даже начали угрожать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в 2021 году планируют реконструировать семь фонтанов.