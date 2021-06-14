В Петербурге в 2021 году планируют реконструировать семь фонтанов

В Петербурге в 2021 году планируют реконструировать семь фонтанов
В Петербурге занялись реконструкцией фонтанов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На некоторых объектах уже ведутся активные работы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль рассказал о том, как проходит реконструкция фонтанов. Подробностями он поделился на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Он отметил, что власти в 2021 году планируют восстановить семь водных объектов. Они находятся в аварийном состоянии – один из них даже успели превратить в летнюю клумбу. Дрегваль заверил, что специалисты во время выполнения работ учитывают архитектурные особенности фонтанов. Также они стараются использовать долговечные материалы, такие как натуральный камень, бронза, мрамор и мозаика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировске дети в очередной раз наполнили мусором декоративный фонтан.

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