Нарушения правил парковки будут фиксироваться автоматически

Комплексы состоят из двух камер для распознавания нарушений и монитора с сенсорной панелью управления. Фото: Администрация Ленинградской области

Комплексы состоят из двух камер для распознавания нарушений и монитора с сенсорной панелью управления. Фото: Администрация Ленинградской области

Проблема хаотичной парковки машин во дворах требует решения, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Так закрепилась практика, когда автомобили оставляют на газонах или в проездах.

Нарушения правил парковки машин во дворах будут фиксироваться автоматически. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Контролировать соблюдение правил будут специальные камеры, установленные на автомобилях госинспекции. Комплексы состоят из двух камер для распознавания нарушений и монитора с сенсорной панелью управления. Сейчас по дворам уже разъезжает тестовая машина. С сентября планируют увеличить парк этих машин до 18.

Штраф будет до 5 тысяч рублей, для юрлиц до полумиллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что камеры засняли лица похитителей смартфона в сервисном центре в Кудрово. В сервисном центре на Австрийской улице в Кудрово камеры наблюдения зафиксировали похищение смартфона.