В Тосно женщину отправили за решетку после смертельного ДТП: умерла девочка

В Тосно женщину отправили за решетку после смертельного ДТП: умерла девочка
Женщина отсидит в тюрьме два года. Фото: pixabay

В аварии также пострадала подросток – ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В Ленинградской области избрали наказание для женщины, подозреваемой в нарушении ПДД, повлекшем смерть ребенка. Ей предстоит находиться за решеткой два года. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает на сайте СК РФ по региону.

Все случилось 27 марта 2021 года в Тосно. Женщина, управляя легковушкой, наехала на двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемой «зебре». Одна девочка получила серьезные травмы, которые стали причиной летательного исхода, а жизнь другой удалось спасти – у нее диагностировали травмы различной степени тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Богатырском легковушка сбила человека и врезалась в припаркованные машины.

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