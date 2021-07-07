Петербурженке отказались вернуть права на паблик с женскими тренинграми

Женщина пыталась восстановить справедливость через суд, но не смогла.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал горожанке, которая пыталась вернуть права на паблик с женскими тренингами. Она подавала иск против ООО «Вконтакте», но проиграла. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что женщина является основательницей паблике, в котором выкладывались посты о женских тренингах и их исполнителях. Среди них были публикации авторства Аллы Перской, которая в итоге заполучила сообщество. «Вконтакте» принимала участие в передаче права на владение группой.

Бывшая владелица отметила, что вложила в развитие паблика около миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте».