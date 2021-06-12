Жители Петербурга пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. О проблемах рассказали пользователи в том числе из Петербурга.

Так, 67% пользователей пожаловались на проблемы с работой сайта, проблемы со входом возникли у 22% , еще 10% заявили о проблемах с отправкой сообщений.

Согласно данным на сайте Downdetector, с помощью которого можно отследить проблемы на популярных интернет-ресурсах, жалобы поступают в основном из Петербурга, Москвы и других регионов России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о сбое в работе онлайн-видеохостинга YouTube в начала июня. Большая часть пользователей сервиса ( 76%) жаловались на проблемы при просмотре видео.