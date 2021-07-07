Из Обводного спасали мужчину, решившего поплавать

Из Обводного спасали мужчину, решившего поплавать
Мужчине, кажется, находился без сознания. Фото: Признавашки ДТП ЧП Санкт-Петербург

Горожанин хотел охладиться, но что-то пошло не так.

Сегодня, 7 июля, из Обводного канала спасали мужчину. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели уверяют, что горожанин сам залез в воду – возможно, искал спасения от жары. В какой-то момент что-то пошло не так и ему потребовалась помощь сотрудников МЧС. Они достали его на берег – кажется, мужчина находился без сознания, его уложили на землю.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пятикомнатную коммуналку на Маршала Захарова тушили 15 спасателей.

мчс новости СПб обводный канал


 

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