В Ялте погиб петербургский журналист: он, кажется, утонул

В Ялте погиб петербургский журналист: он, кажется, утонул
Журналист утонул в море. Фото: Pixabay

Подробности инцидента пока что не разглашаются.

Сегодня, 7 июля, стало известно о гибели петербургского журналиста Михаила Михайлова. Об этом сообщили его коллеги в группе «Чапыгина, 6» в социальной сети Facebook.

По предварительным данным, мужчина нырнул в море и не смог выбраться на берег. Ему на помощь пришли очевидцы, которые передали журналиста врачам. Тем не удалось спасти жизнь Михайлова – он скончался. Напоминаем, что журналист долгое время работал на Ленинградском телевидении, а также в телестанции «Факт» и петербургских «Вестях».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер армянский музыкант Дживан Гаспарян.

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