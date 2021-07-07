Звезда «Брата-2» угодил в реанимацию в Петербурге

Актер заболел коронавирусом и сейчас находится в больнице.

Актер Александр Дьяченко был госпитализирован в Мариинскую больницу еще в июне 2021 года, а сейчас стало известно о его переводе в реанимацию.

В последний раз звезда «Брата-2» выходил на связь 29 июня. Он выложил пост в социальных сетях, в которых поблагодарил поклонников за поддержку. Он отмечал, что чувствует себя не так уж плохо. Сейчас его состояние ухудшилось – Дьяченко находится в реанимации. Дело в цитокиновом шторме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки сделали прививку более 26 тысяч человек. Количество вакцинированных достигло почти миллиона граждан.