Звезда «Брата-2» угодил в реанимацию в Петербурге

Звезда «Брата-2» угодил в реанимацию в Петербурге
Дьяченко госпитализировали из-за коронавируса. Фото: скриншот Instagram

Актер заболел коронавирусом и сейчас находится в больнице.

Актер Александр Дьяченко был госпитализирован в Мариинскую больницу еще в июне 2021 года, а сейчас стало известно о его переводе в реанимацию.

В последний раз звезда «Брата-2» выходил на связь 29 июня. Он выложил пост в социальных сетях, в которых поблагодарил поклонников за поддержку. Он отмечал, что чувствует себя не так уж плохо. Сейчас его состояние ухудшилось – Дьяченко находится в реанимации. Дело в цитокиновом шторме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки сделали прививку более 26 тысяч человек. Количество вакцинированных достигло почти миллиона граждан.

александр дьяченко мариинская больница новости СПб реанимация


 

Новости партнеров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Звезда «Брата-2» угодил в реанимацию в Петербурге
Стали известны подробности инцидента на пруду на юге Петербурга
На Гданьской зафиксировали утечку газа
На «Дороге жизни» маршрутка врезалась в ограждение: водитель погиб
В финале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Англии
В Ялте погиб петербургский журналист: он, кажется, утонул
В Петербурге за сутки сделали прививку более 26 тысяч человек
Россиянам рассказали, как питаться при вакцинации