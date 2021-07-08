В России за сутки коронавирус подхватили более 24 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 818 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 5 707 452 случая коронавируса в 85 регионах, скончались 140 775 тыс. пациентов.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 734 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 21 336 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире фиксируют случаи заражения коронавирусом в третий раз. Обычно пациенты переносят болезнь куда хуже, чем впервые.