Каршеринг бросили на трамвайных путях у «Проспекта Просвещения»

Каршеринг вылетел на трамвайные пути. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте".

Каршеринг вылетел на трамвайные пути. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте".

У станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге произошло очередное ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованного авто продолжил движение по трамвайным путям.

Дорожный инцидент произошел в ночь на четверг, 8 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваям утром будет неудобно, если не достанут. Водила смылся», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортное средство стоит на путях недалеко от пешеходного перехода. Причина такой остановки не указана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг летел по Бронницкой на красный и встретился с иномаркой.