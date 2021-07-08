Каршеринг бросили на трамвайных путях у «Проспекта Просвещения»

Каршеринг бросили на трамвайных путях у &#171;Проспекта Просвещения&#187;
Каршеринг вылетел на трамвайные пути. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте". 

У станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге произошло очередное ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованного авто продолжил движение по трамвайным путям.

Дорожный инцидент произошел в ночь на четверг, 8 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваям утром будет неудобно, если не достанут. Водила смылся», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортное средство стоит на путях недалеко от пешеходного перехода. Причина такой остановки не указана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг летел по Бронницкой на красный и встретился с иномаркой.

дтп каршеринг новости СПб


 

Новости партнеров
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина упал в колодец на проспекте Обуховской Обороны
Каршеринг бросили на трамвайных путях у «Проспекта Просвещения»
Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию
Пожар в квартире на Малаохтинском проспекте тушили 46 спасателей
В четверг в Пулково задержали два авиарейса
Российские вузы могут заняться вакцинацией иностранных студентов
Глава ВОЗ считает, что новый штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной
Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты