Мужчина упал в колодец на проспекте Обуховской Обороны

Мужчина упал в колодец на проспекте Обуховской Обороны
Спасатели оперативно выехали к месту ЧП. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Невском районе Петербурга мужчина провалился в колодец. На месте работают экстренные службы.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 8 июля, у дома 132 на проспекте Обуховской Обороны. Мужчина по непонятным обстоятельствам провалился в колодец, глубина которого составляет 15 метров.

Как сообщил 78.ru, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники правопорядка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели вытащили собаку, провалившуюся в канализационный колодец. В колодец, на который много раз жаловались местные жители, мог упасть ребенок.

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