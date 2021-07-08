В Абхазии вторые сутки ищут пропавшую туристку из Петербурга

В Абхазии вторые сутки ищут пропавшую туристку из Петербурга
Спасателям и местным жителям удалось вытащить из воды трех детей. Фото: YouTube/ МЧС Абхазии

Абхазские сотрудники МЧС продолжают поиски россиянки Тамары Молчановой, которая приехала в страну на отдых из Петербурга.

Вторые сутки спасатели ведут поиски 35-летней петербурженки, отдыхавшей в Гагре. К делу привлекли катер и вертолет. Шансов, что ее смогут найти живой, почти нет.

Как сообщила пресс-служба ведомства, спасателям удалось вытащить из воды трех ее детей. Один из них уже был мертв. Семилетняя девочка нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное. О состоянии второго спасенного ребенка ничего не сообщается.

В город Пицунду прибыл муж погибшей. Мужчина сопровождает семилетнюю дочь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка вместе с тремя маленькими детьми приехала на отдых в курортный город Гагра в Абхазии 5 июля. На следующий день женщина вместе с малышами отправилась купаться в горной реке, несмотря на шторм. В итоге всех четверых унесло в море, а туристку до сих пор не могут найти.

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