Автомобилист сбил перебегавшего КАД пожилого мужчину

Автомобилист сбил перебегавшего КАД пожилого мужчину
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленинградской области на КАД произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

Дорожный инцидент случился в среду, 7 июля, около пяти часов вечера. Водитель Nissan, двигаясь по внутреннему кольцу КАД в сторону проспекта Культуры, сбил пешехода, на вид 50-60 лет, перебегавшего проезжую часть.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате столкновения пешеход получил тяжелые травмы, но выжил. Его доставили в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Богатырском легковушка сбила человека и врезалась в припаркованные машины. Очевидцы уверяют, что человек за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

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