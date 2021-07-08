Автомобилист сбил перебегавшего КАД пожилого мужчину

Во Всеволожском районе Ленинградской области на КАД произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

Дорожный инцидент случился в среду, 7 июля, около пяти часов вечера. Водитель Nissan, двигаясь по внутреннему кольцу КАД в сторону проспекта Культуры, сбил пешехода, на вид 50-60 лет, перебегавшего проезжую часть.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате столкновения пешеход получил тяжелые травмы, но выжил. Его доставили в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Богатырском легковушка сбила человека и врезалась в припаркованные машины. Очевидцы уверяют, что человек за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.