Тело молодого человека достали со дна Обводного канала

Тело молодого человека достали со дна Обводного канала
Тело выловили из Обводного канала. Фото: google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина решил искупаться в Обводном канале. Через шесть часов труп утонувшего нашли спасатели.

Трагический инцидент произошел в среду, 7 июля, у дома № 153 на Лиговском проспекте. В 12:51 в полицию обратился местный житель с заявлением о том, что в Обводном канале купается мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители пловца на месте не обнаружили. А в 18:20 спасатели извлекли из Обводного канала труп мужчины. Тепло нашли напротив дома №58 по набережной Обводного канала.

На вид 25-30 летний петербуржец скончался не от насильственной смерти. Он был одет в черную майку с надписями и красные шорты.

Труп был направлен в морг на экспертизу, личность погибшего устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе утонул молодой человек. На берегу реки Нева были обнаружены вещи принадлежащие утонувшему. Свидетелей происшествия нет.

новости СПб обводный канал утопленник


 

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Тело молодого человека достали со дна Обводного канала