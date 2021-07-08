В Сосновом Бору нашли тело утонувшего мужчины

В Сосновом Бору нашли тело утонувшего мужчины
Мужчина утонул. Фото: pixabay.com

В Сосновом Бору в Ленинградской области нашли труп неизвестного мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 июля местный житель сообщил в полицию о том, что обнаружил труп реке «Коваш», чуть ниже железнодорожного моста в 20 метрах от правого берега. Мужчине на вид 30 лет.

На место прибыли сотрудники полиции. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Предварительная причина смерти — утопление.

На берегу также нашли одежду мужчины — футболку, брюки и сандалии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга найден труп женщины. Тело обнаружили в подвале жилого дома.

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