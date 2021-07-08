Автоледи подбила иномарку и перевернулась на Профессора Качалова

Перевертыш на улице Профессора Качалова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Перевертыш на улице Профессора Качалова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

На улице Профессора Качалова в Петербурге произошло ДТП по вине невнимательного водителя. В результате столкновения одна из машин перевернулась.

Дорожный инцидент случился в четверг, 8 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Девушка на Киа не заметила припаркованный Дастер и перевернулась», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате столкновения одна из машин выехала на тротуар, а вторая — перевернулась на крышу. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортных средств.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что припаркованный на поребрике Lexus заметили на набережной Макарова.