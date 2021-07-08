Автоледи подбила иномарку и перевернулась на Профессора Качалова

На улице Профессора Качалова в Петербурге произошло ДТП по вине невнимательного водителя. В результате столкновения одна из машин перевернулась.
Дорожный инцидент случился в четверг, 8 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Девушка на Киа не заметила припаркованный Дастер и перевернулась», — написал автор записи.
На кадрах видно, что в результате столкновения одна из машин выехала на тротуар, а вторая — перевернулась на крышу. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортных средств.
На месте работают сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что припаркованный на поребрике Lexus заметили на набережной Макарова.