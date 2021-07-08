Припаркованный на поребрике Lexus заметили на набережной Макарова

На набережной Макарова в Петербурге автомобилисты заметили зависший на поребрике Lexus.
О случившемся стало известно в четверг, 8 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Автомобиль «припарковался» у съезда с ЗСД. Пока неизвестно, как он там оказался, и куда подевался водитель. По словам очевидцев, после аварии автомобилист «постоял и ушел».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге произошло очередное ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованного авто продолжил движение по трамвайным путям.