Припаркованный на поребрике Lexus заметили на набережной Макарова

ДТП на набережной Макарова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте".

ДТП на набережной Макарова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте".

На набережной Макарова в Петербурге автомобилисты заметили зависший на поребрике Lexus.

О случившемся стало известно в четверг, 8 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль «припарковался» у съезда с ЗСД. Пока неизвестно, как он там оказался, и куда подевался водитель. По словам очевидцев, после аварии автомобилист «постоял и ушел».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге произошло очередное ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованного авто продолжил движение по трамвайным путям.