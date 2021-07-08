Дорожные работы на Песочной набережной начнутся 9 июля

В пятницу, 9 июля, на Песочной набережной в Петербурге начнется ремонт дорожного полотна. Работы завершат в середине августа.

Работы пройдут на участке набережной длиной 0,84 км – от улицы Даля до Левашовского проспекта. Схема объезда ремонтируемого участка дороги размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, дорожникам предстоит заменить асфальт и отремонтировать бордюры. Работы пройдут с поэтапным ограничением движения.

Стоимость работ – 38,7 млн руб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице в предстоящие выходные вступят в силу новые ограничения движения транспорта. Проезд по одному из участков ограничат на год.