Проезд по Дунайскому проспекту ограничат на год

Проезд по Дунайскому проспекту ограничат на год
Сколько продлится ремонт, не сказали. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В Северной столице 10 и 11 июля вступят в силу новые ограничения движения транспорта. Проезд по одному из участков ограничат на год.

Так, с субботы,10 июля, по 6 июля 2022 года строительство транспортной развязки ограничит движение по Дунайскому проспекту на участке от Среднерогатской улицы до улицы Ленсовета.

Как сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), с 11 по 28 июля проезд машин будет затруднен по Английской набережной у дома № 67 из-за ремонтных работ тепловой сети.

С 11 июля по 15 октября из-за размещения пешеходной галереи и фасадных лесов у дома 4 на площади Труда ограничат движение возле этого адреса по Галерной улице, Замятину переулку и Конногвардейскому бульвару.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные работы ограничат движение на Коннолахтинской дороге до конца июля. Протяженность ремонтируемого объекта составит 4,98 км.

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