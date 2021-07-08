Setl Group показал новые спортплощадки с эксклюзивными тренажерами

В Петербурге появятся уникальные фитнес-площадки с эксклюзивными тренажерами. Их концепцию Setl Group разрабатывал вместе с профессиональными спортсменами и экспертами мирового уровня. На каждой такой площадке вместо привычных тренажеров появятся фитнес-станции с оборудованием для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок.
Уже в 2022-2023-м году новые спортивные зоны появятся в ЖК «Солнечный город», «Чистое небо» и других комплексах. В каждом из них наполнение будет зависеть от площади земельного участка. При этом везде застройщик будет разделять их на разные функциональные зоны.
Отметим, что новую концепцию Setl Group создал вместе с мастером спорта, тренером сети клубов World Class и тренером-консультантом спортсменов сборной России Анной Гантимуровой. Они вдохновлялись идеальной структурой человеческого тела, в которой взаимосвязаны все группы мышц. Именно поэтому на новых тренажерах можно будет выполнить десятки упражнений, с помощью которых можно развить все тело.
Так, например, для кардиозоны разработаны коврики для челночного бега длиной около 3 метров. Разметку нанесут на безопасное резиновое покрытие. Бег по нелинейной траектории развивает координацию и силу. Так готовят к соревнованиям футболистов, хоккеистов и теннисистов.
Сжигать калории и наращивать мышечную массу будет можно в прыжковой зоне с сеткой. В кардиозоне также появятся боксерские груши в виде шин, которые будут надеты на специальную стойку. На ней же предусмотрят крепления для телефона, так что при желании можно будет запустить онлайн-тренировку.
В силовых зонах Setl Group предложит петербуржцам кроссфит-снаряды нового типа, например, кроссфит-сани. Они представляют собой полозья и тяжелую подвижную платформу. Ее нужно толкать вперед или тащить за собой. В этой же зоне появится кроссфит-покрышка, которая пригодится для тренировок спины, ног и верхнего плечевого пояса. Там же горожане смогут проработать разные группы мышц с помощью штанг с разным весом.
Профессиональные спортсмены предложили оснастить зону для функциональных тренировок шведской стенкой с кольцами, брусьями, наклонной скамьей, канатами, прикрепленными горизонтально на уровне земли. В зоне установят кроссфит-тумбы для прыжков и отжиманий.
Для того, чтобы помочь жителям войти в ритм тренировок, Setl Group оборудует площадку для базовых упражнений. На ней можно будет найти тренажеры для развития подвижности суставов.
Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».