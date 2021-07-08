Setl Group показал новые спортплощадки с эксклюзивными тренажерами

В Петербурге появятся уникальные фитнес-площадки с эксклюзивными тренажерами. Их концепцию Setl Group разрабатывал вместе с профессиональными спортсменами и экспертами мирового уровня. На каждой такой площадке вместо привычных тренажеров появятся фитнес-станции с оборудованием для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок.

Уже в 2022-2023-м году новые спортивные зоны появятся в ЖК «Солнечный город», «Чистое небо» и других комплексах. В каждом из них наполнение будет зависеть от площади земельного участка. При этом везде застройщик будет разделять их на разные функциональные зоны.

Отметим, что новую концепцию Setl Group создал вместе с мастером спорта, тренером сети клубов World Class и тренером-консультантом спортсменов сборной России Анной Гантимуровой. Они вдохновлялись идеальной структурой человеческого тела, в которой взаимосвязаны все группы мышц. Именно поэтому на новых тренажерах можно будет выполнить десятки упражнений, с помощью которых можно развить все тело.