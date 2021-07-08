Setl Group показал новые спортплощадки с эксклюзивными тренажерами

Setl Group показал новые спортплощадки с эксклюзивными тренажерами
Новые площадки Setl Group. Фото: Setl Group

В Петербурге появятся уникальные фитнес-площадки с эксклюзивными тренажерами. Их концепцию Setl Group разрабатывал вместе с профессиональными спортсменами и экспертами мирового уровня. На каждой такой площадке вместо привычных тренажеров появятся фитнес-станции с оборудованием для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок.

Уже в 2022-2023-м году новые спортивные зоны появятся в ЖК «Солнечный город», «Чистое небо» и других комплексах. В каждом из них наполнение будет зависеть от площади земельного участка. При этом везде застройщик будет разделять их на разные функциональные зоны.

Отметим, что новую концепцию Setl Group создал вместе с мастером спорта, тренером сети клубов World Class и тренером-консультантом спортсменов сборной России Анной Гантимуровой. Они вдохновлялись идеальной структурой человеческого тела, в которой взаимосвязаны все группы мышц. Именно поэтому на новых тренажерах можно будет выполнить десятки упражнений, с помощью которых можно развить все тело.

Новые площадки Setl Group. Фото: Setl Group

Так, например, для кардиозоны разработаны коврики для челночного бега длиной около 3 метров. Разметку нанесут на безопасное резиновое покрытие. Бег по нелинейной траектории развивает координацию и силу. Так готовят к соревнованиям футболистов, хоккеистов и теннисистов.

Сжигать калории и наращивать мышечную массу будет можно в прыжковой зоне с сеткой. В кардиозоне также появятся боксерские груши в виде шин, которые будут надеты на специальную стойку. На ней же предусмотрят крепления для телефона, так что при желании можно будет запустить онлайн-тренировку.

В силовых зонах Setl Group предложит петербуржцам кроссфит-снаряды нового типа, например, кроссфит-сани. Они представляют собой полозья и тяжелую подвижную платформу. Ее нужно толкать вперед или тащить за собой. В этой же зоне появится кроссфит-покрышка, которая пригодится для тренировок спины, ног и верхнего плечевого пояса. Там же горожане смогут проработать разные группы мышц с помощью штанг с разным весом.

Профессиональные спортсмены предложили оснастить зону для функциональных тренировок шведской стенкой с кольцами, брусьями, наклонной скамьей, канатами, прикрепленными горизонтально на уровне земли. В зоне установят кроссфит-тумбы для прыжков и отжиманий.

Для того, чтобы помочь жителям войти в ритм тренировок, Setl Group оборудует площадку для базовых упражнений. На ней можно будет найти тренажеры для развития подвижности суставов.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

Setl Group новости СПб спортивные площадки тренажеры фитнес


 

Новости партнеров
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле оценили эффективность вакцины «Спутник V» против новых штаммов
Впервые с 17 мая доллар стал больше 74 рублей
В Москве до 1 августа можно посещать летние веранды без QR-кода
Трем лагерям Ленобласти запретили выходить на вторую смену
В Москве впервые возбудили уголовное дело после приобретения QR-кода
У «Спорт Паласа» исчезли ели. Владелец нашел своего подозреваемого
Локомотив снес легковушку на переезде в Орехово. Три человека погибли
Setl Group показал новые спортплощадки с эксклюзивными тренажерами