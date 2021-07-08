У «Спорт Паласа» исчезли ели. Владелец нашел своего подозреваемого

У спортивного комплекса «Спорт Палас» на Крестовском острове, за сохранение которого выступают местные жители, пропали елей. Владелец Роман Курбатов подозревает в пропаже администрацию Приморского парка, он уже обратился в полицию.

Рабочие выкопали 25 елей утром в среду, 7 июля, и увезли их в неизвестном направлении. Деревья росли вдоль Южного шоссе. Как отмечает «Фонтанка», предъявить порубочный билет и ордера ГАТИ рабочие не смогли. Владелец комплекса Роман Курбатов оценил ущерб в 187,5 тыс. рублей. Предприниматель уже обратился в полицию.

По его словам, он считает, что к «похищению» причастны сотрудники Приморского парка Победы, на территории которого находится «Спорт Палас».

Отметим, что пропажа деревьев – не единственная трудность, с которой столкнулся «Спорт Палас». Так, например, в июне «Водоканал» отключал спорткомплексу канализацию.

Все проблемы комплекса связаны с его неясным правовым статусом. После того, как изменилось законодательство, «Спорт Палас» не получил разрешение на ввод в эксплуатацию и получил статус самостроя. Власти при этом не смогут снести комплекс, поскольку, по решению суда, освобождать территорию должно юрлицо, которое уже не является правообладателем постройки.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы встали на защиту комплекса на Крестовском острове.