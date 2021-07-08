Петербургским дольщикам заплатили почти 13 млн рублей

Судебные приставы Василеостровского района взыскали со строительной компании порядка 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

Известно, что с начала 2021 года 86 дольщиков, интересы которых были нарушены, сумели получить деньги.

Так, в Василестровском РОСП ГУФССП по Северной столице было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу жительницы Петербурга свыше 500 тыс. рублей.

Оказалось, что когда квартирой, которую передала в эксплуатацию строительная компания, начали пользоваться, то заметили массу недостатков и дефектов. Женщина захотела 512 тыс. рублей. Такая сумма подошла бы, чтобы устранить строительные недостатки и компенсировать моральный вред.

Приставы сообщили организации о возбуждении исполнительного производства. Скоро деньги списана с одного их многочисленных банковских счетов строительной организации и быстро перевели взыскательнице.

Стоит отметить, что на данный момент еще 12 дольщиков в ожидании своих денег от этой строительной компании. Общая сумма составляет порядка 1,7 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что во Всеволожске против застройщика завели уголовное дело о привлечении денег дольщиков.