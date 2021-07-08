Водоканал Петербурга борется с прорывом на Передовиков и предупреждает о засорах из-за жары

Коммунальная авария на улице Передовиков в Красногвардейском районе. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Коммунальная авария на улице Передовиков в Красногвардейском районе. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В четверг, 8 июля, на улице Передовиков в Красногвардейском районе Северной столицы произошла коммунальная авария: прорвало трубу с холодной водой.

Чрезвычайное происшествие случилось возле дома №29 корпус 1. К месту аварии незамедлительно прибыла аварийная бригада «ГУП Водоканал Санкт-Петербурга». По данным специалистов, причиной затопленной улицы стало технологическое нарушение диаметром 200 мм, обнаруженное на магистрали. Коммунальщики локализовали вытекание и проводят ремонтные работы.

По информации пресс-службы предприятия, на систему временного водоснабжения переведут 6 объектов. В процессе обследования проблемного участка сотрудники «Водоканала» выявили еще один дефект, возле дома №27 по улице Передовиков. Несмотря на ремонтные работы, ограничения движения транспорта в этом районе нет.

В «Водоканале»также предупреждают о возможных проблемах с канализацией из-за аномальной жары, которая длится в Петербурге уже несколько недель.

Канализационная система в Северной столице на 70% является общесплавной, и в основном она промывается естественным образом, благодаря дождям. Однако засушливое лето приводит к тому, что скопившийся мусор никуда не девается, и могут образовываться засоры.

Вместе с тем, в пресс-службе предприятия добавляют, зачастую к засорам приводит неправильная эксплуатация канализации — к такому выводу специалисты приходят в каждом третьем случае. К примеру, труба может засориться из-за попадания нерастворимого мусора, что не редкость в центральных районах города. А наиболее аккуратно пользуются канализацией, как оказалось жители Колпинского и Московского районов.