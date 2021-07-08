По факту смертельного ДТП на переезде в Орехово проводится проверка

По факту смертельного ДТП на переезде в Орехово проводится проверка
Место происшествия. Фото: szsut.sledcom.ru

Следователи в Ленобласти проводят проверку по факту смертельного ДТП на переезде в Орехово.

«Проводится проверка по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде вблизи станции Орехово в Ленинградской области», — сообщили в Северо-Западном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, в четверг, 8 июля, на перегоне Орехово-Сосново Приозерского района на железнодорожном переезде вблизи станции Орехово автомобиль марки «ВАЗ 2115» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Поезд сбил машину. В салоне автомобиля находились трое мужчины. Все трое погибли.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса. Пострадали четыре человека.

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