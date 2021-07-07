Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти

ДТП в районе поворота на Красницы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте".

ДТП в районе поворота на Красницы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте".

В Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса. Пострадали четыре человека.

Дорожный инцидент случился 7 июля в районе порота к дачному массиву Красницы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как в ГУ МЧС России по региону, около 7 часов утра на трассе «Гатчина-Вырица» столкнулись легковая Kia и микроавтобус Ford.

По данным 47news, в результате ДТП серьезно пострадала женщина-водитель легковушки. Ее госпитализировали с травмами. Прибывшие медики также осмотрели водителя и двух пассажиров микроавтобуса, госпитализация им не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате аварии обе машины вылетели в кювет, микроавтобус рухнул на бок.