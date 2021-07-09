МКБ стал лидером по портфелю импортного факторинга

МКБ стал лидером по портфелю импортного факторинга
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

Московский кредитный банк (МКБ, группа «регион-Россиум») стал лидером по импортному факторингу и занял второе место по портфелю международного факторинга. Данное исследование опубликовала Ассоциация факторинговых компаний (АФК), исходя данных о развитии бизнеса своих участников по итогам первого полугодия 2021 года.

МКБ предлагает своим клиентам широкий ряд реализации международного факторинга, взаимодействуя с международными финансовыми институтами и страховыми агентствами. Так же МКБ входит в международную факторинговую компания FCI.

«Международный факторинг в России набирает обороты. Все больше клиентов оценивают преимущества этого продукта. МКБ делает фокус на предоставление хорошего сервиса при работе с клиентами. Для нас важна гибкость инструмента, его кастомизация под конкретные проекты», — комментирует Наталья Бахова, директор департамента торгового финансирования МКБ.»

мкб Московский кредитный банк


 

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