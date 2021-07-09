МКБ стал лидером по портфелю импортного факторинга

Московский кредитный банк (МКБ, группа «регион-Россиум») стал лидером по импортному факторингу и занял второе место по портфелю международного факторинга. Данное исследование опубликовала Ассоциация факторинговых компаний (АФК), исходя данных о развитии бизнеса своих участников по итогам первого полугодия 2021 года.

МКБ предлагает своим клиентам широкий ряд реализации международного факторинга, взаимодействуя с международными финансовыми институтами и страховыми агентствами. Так же МКБ входит в международную факторинговую компания FCI.