В Мариинской больнице пациент плакался на плохое питание

В Мариинской больнице пациент плакался на плохое питание
Пациент Мариинской больницы жаловался, что его плохо кормят. Фото: mariin.ru

При этом представители медицинского учреждения предлагают пациентам заказывать еду из больничного буфета.

Как сообщает «Фонтанка» 8 июля, жителя Петербурга положили с COVID-19 в Мариинскую больницу, тогда же он и оказался на «строгой диете».

Мужчина опубликовал в социальных сетях фото еды, которой еду в больнице кормили. При этом пациент сообщает, что все время испытывает голод.

«На моем фото — ужин из каши 1 июля. Без хлеба. Чая горячего тоже не было. На завтрак обычно была каша, яйцо и тоненький кусочек батона с маслом или сыром. На обед первое и второе. Супы всегда без мяса. Плюс на ужин полстакана кефира с маленьким кусочком батона. Один раз за неделю выдали яблоко», — пишет пациент.

Представители Мариинской больницы думают, что все случилось из-за «разового сбоя». Затем же сказали, что разберутся в ситуации. А сейчас пациентам дали совет заказывать еду из буфета больницы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Мариинская больница найдет новую охрану после проникновения в палату торговца китайскими массажерами.

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