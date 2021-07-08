В Елизаветинской больнице тушили пожар: 50 человек эвакуированы

В Петербурге в Калининский районе города в городской больнице случился пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 8 июля стало известно, что по улице Вавиловых, дома 14 произошло задымление. В Елизаветинскую больницу прибыли сотрудники пожарной охраны, потому как поступила заявка о задымлении в помещениях.

Первые пожарно-спасательные подразделения заметили выход дыма с 1 этажа.

При этом, еще до их прибытия была произведена эвакуация 50 человек.

Оказалось, что на 1 этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 квадратных. Производилось тушение открытого горения.

В данный момент идет проверка остальных этажей. Кроме того продолжает работать дымосос по проветриванию помещений.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире на Малоохтинском проспекте тушили 46 спасателей.