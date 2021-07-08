Пожар в квартире на Малаохтинском проспекте тушили 46 спасателей

Пожар разгорелся в доме 90 на Малоохтинском проспекте. Фото: скриншот GoogleMaps

Пожар разгорелся в доме 90 на Малоохтинском проспекте. Фото: скриншот GoogleMaps

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись более 40 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 8 июля, в доме 90 на Малаохтинском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:27. К месту происшествия были направлены 46 сотрудников на 12 спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на втором этаже жилого дома происходило горение в квартире на общей площади 80 квадратных метров. Из-за угрозы распространения, пожару был присвоен номер 2.

К 3:11 пламя удалось локализовать. Информации о возможных пострадавших не поступало.

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