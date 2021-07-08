Прививочные QR-коды считают для Петербурга слишком затратными

Прививочные QR-коды считают для Петербурга слишком затратными
Вообще председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец советует лучше не думать о QR-кодах, а идти прививаться. Фото: pixabay

QR-коды в общественных местах Северной столицы будут слишком дорогими. Об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Лисовец отметил, что не может сказать точно, разрабатывается ли такая система как в Москве. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Одно понятно — это крайне затратно», — прокомментировал председатель.

Лисовец отметил, что насколько это будет эффективно — это уже другая история. Вообще председатель советует лучше не думать о QR-кодах, а идти прививаться. А QR-код петербуржец, который сделал прививку, получит уже потом, отметил Лисовец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице пик заболеваемости COVID-19 среди петербуржцев пройден. В больницы с таким диагнозам людей поступает всё меньше и меньше. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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