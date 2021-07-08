По делу об убийстве президента Гаити задержаны двое граждан США

Двух жителей Соединенных Штатов Америки гаитянского происхождения задержали по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Один из них называет себя дипломатическим агентом. Он отметил, что защищает интересы детей. Он работает на сайте благотворительного фонда. Его мужчина создал три года назад на юге Флориды для помощи американцам. На сайте указывается, что прежде он «работал охранником в посольстве Канады в Гаити». Об этом сообщает Associated Press.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные напали на президента Гаити и убили его. Президент Гаити Жовенель Моиз сегодня умер. Ночью на резиденцию президента Гаити напали, некоторые из них говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу. Об этом сообщает Gazette Haiti.