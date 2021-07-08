В Хорватии из-за аномальной жары объявили наивысший уровень опасности

Хорватия из-за аномально высокой температуры объявили «красный» уровень погодной опасности.

Так в Загребской, Осиецко-Бараньской и Карловацкой жупаниях (регионах) воздух днем прогрелся до +40 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Такая же жара держится в столице страны. В тени температура +34 градуса. В ряде районов Загреба зафиксированы показатели в 39 градусов.

По прогнозам метеорологов, жара, скорее всего, отступит уже на выходных. Однако сильно температуры не понизятся и будут колебаться на уровне +30-32 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Хорватии женщина умерла после прививки AstraZeneca. Первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения вакцины от коронавируса AstraZeneca, обнаружен в Хорватии. О смерти 91-летней пациентки из-за легочной эмболии стало известно 12 марта, сообщает HRT.