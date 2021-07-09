«Майор Гром» занял первое место в мировом топе Netflix

«Майор Гром» занял первое место в мировом топе Netflix
В Соединенных Штатах Америки киномикс вошел в топ-10 самых популярных фильмов. Фото: скрин официальный трейлер «Майор Гром» на YouTube.

Кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор», снятый в Северной столице, стал одним из самых популярных фильмов на Netflix.

Через день после выхода фильм режиссера Олега Трофима занял первую строчку популярности на стриминге в Испании, Венгрии, Бельгии, Италии, Чехии. В Соединенных Штатах Америки киномикс вошел в топ-10 самых популярных фильмов. Об этом сообщает «КиноПоиск».

В «Майоре Громе» рассказывается о честном полицейском Игоре Громе, который следит за порядком в Северной столице. Он — тот, кто способен остановить неожиданно появившегося в городе Чумного Доктора, преступника, погрузившего город в тьму.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что На Лазурном побережье Франции стартовал 74-й Международный Каннский кинофестиваль. Мероприятие состоялось впервые за два года — в прошлом году отменили из-за пандемии COVID-19.

Netflix кино киномикс Майор Гром: Чумной Доктор санкт-петербург


 

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