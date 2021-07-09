В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 1 951 человека

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 951 горожанин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в четверг, 9 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 643 человека. Второе место у Подмосковья — 2 545 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 239 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать антиковидные ограничения на данный момент нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.