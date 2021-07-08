Попова заявила об отсутствии необходимости вводить локдаун

Необходимости вводить в России локдаун или ужесточать антиковидные ограничения на данный момент нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила, что сейчас происходит определенная стабилизация процесса. Она уверена, что противокоронавирусные меры и интенсивная вакцинация работают. Попова считает, что на данный момент каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам надо вводить локдаун или какие-либо жесткие меры, сегодня такой необходимости нет. Об этом сообщает «Россия 1».

Попова отметила, что такой необходимости точно не будет, если все сделают прививку от COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что после вакцинации от COVID-19 не рекомендуется заниматься сексом, так как повышенные физические нагрузки после вакцинации могут нанести вред.