В России коронавирус выявили у 25 766 человек за сутки

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 766 человек.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 5 733 218 случаев коронавируса в 85 регионах, скончался 141 501 пациент.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 726 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 21 832 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доля жителей России, которые ведут здоровый образ жизни, в пандемийный 2020 г. сократилась на четверть. Так, три года назад ЗОЖ придерживались 12% россиян, в прошлом году показатель составил 8%.