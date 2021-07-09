В мире коронавирусом болеют более 185,5 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 480 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Об этом стало известно на пятницу, 9 июля. В мире новый вирус подхватили уже 185 500 538 человек. К летальному исходу вирус привел в 4 009 353 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 33 790 136 зараженных, 606 468 умерших. Следом идут Индия (30 709 557 инфицированных, 405 028 скончались) и Бразилия (18 962 762 зараженных, умерли 530 179 человек).

Россия расположилась на пятом месте: в стране зафиксировано 5 707 452 инфицированных, скончались от COVID-19 140 775 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что современные вакцины могут быть бессильны в борьбе с «калифорнийским» штаммом COVID, который еще называют вариантом «эпсилон».