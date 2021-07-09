Мигрант погиб после падения с пятого этажа на стройке на Кирилловской

Мигрант погиб после падения с пятого этажа на стройке на Кирилловской
Трагедия произошла на стройке на Кирилловской улице. Фото: скриншот GoogleMaps

В Центральном районе Петербурга произошел несчастный случай. Мужчина погиб во время работ по капитальному ремонту исторического здания.

Трагический инцидент произошел в четверг, 8 июля, на Кирилловской улице, №23. Рабочий упал с пятого этажа здания.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие стражи порядка выяснили, что по данному адресу ведутся работы по капремонту дома в исторических объектах. С высоты при укладке кирпичей упал 28-летний гражданин Узбекистана.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мигрант скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на стройплощадке в Мурино на рабочего упала бетонная плита. В результате происшествия мужчина погиб на месте.

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