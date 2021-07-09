На «Александра Невского» станционные двери поменяют на современные

Первый этап работ по замене автоматических станционных дверей проходит на станции петербургского метрополитена «Площадь Александра Невского 1».

Двери ежедневно открываются и закрываются около 400 раз, поэтому механизмы сильно износились и требуют замены. Конструкцию поменяют на современную.

Как рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен», автоматические двери установлены на 12 станциях подземки. На «Площади Александра Невского 1», «Маяковской» и станции «Гостиный двор» они были построены еще в 1967 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти поручили ускорить ремонт метро «Технологический институт-1». На станции метро идет замена эскалаторов, реставрация декоративных элементов в вестибюле, переходном переходе и лоджии на выходе.