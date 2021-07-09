В поселке Саперный по Неве тело человека плыло 5 дней

В поселке Саперный по Неве тело человека плыло 5 дней
В Неве нашли тело молодого парня. Фото: Pixabay

В Петербурге в Колпинском районе было замечено, как по реке плывет труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июля в примерно в 15:00 поступило сообщение от службы Министерства чрезвычайных ситуаций. Диспетчер «Мыса Святки» поселка Отрадное в Ленинградской области рассказал, что по Неве плывет тело человека.

Тогда сотрудники МЧС у дома 9 по улице Невская в поселке Саперный выловили труп 22-летнего парня, проживавшего на проспекте Большевиков.

Затем врач скорой медицинской помощи осмотрел тело утопленника и заявил, что видимых телесных повреждений не наблюдает.

Однако доктору удалось установить, что смерть наступила около 4-5 дней назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что рядом с детским лагерем в Ленинградской области из реки выловили тело 58-летнего мужчины. Оказалось, что в полицию обратилась 28-летняя женщина, которая не могла найти своего отца.

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