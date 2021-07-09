На канале Грибоедова водитель иномарки незаметно обокрал прохожего

На канале Грибоедова водитель иномарки незаметно обокрал прохожего
Неизвестный вытащил на набережной канала Грибоедова из кармана телефон и скрылся. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Центральном районе города произошел неприятный инцидент — среди белого дня обокрали прохожего.

Как сообщает 78.ru, кража случилась в Центральном районе Северной столицы на на набережной канала Грибоедова.

На видеозаписи видно, как прохожий шел по тротуару. Затем задом сдал белый автомобиль, водитель подозвал мужчину к себе.

Буквально несколько секунд продолжался диалог между случайными знакомыми.

Потом грабитель подтянул мужчину к себе за шорты и вытянул телефон. Однако сразу обнаружить пропажу прохожий не смог. Он понял, что хотел от него водитель только тогда, когда в наушниках уже пропала музыка. При этом автомобиль уже покинул место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что задержан «ласковый» карманник, который в баре обнял писателя Пелевина и вытащил его телефон.

канал грибоедова кража новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Малой Балканской потушили гараж с автомобилем
«Зенит» пытается договориться со Смольным насчет проведения домашних игр
Петербуржцев предупредили об изменении режима работы «Чернышевской»
На канале Грибоедова водитель иномарки незаметно обокрал прохожего
Двухлетняя девочка выпала с 6 этажа в Отрадном
В Петербурге завершается строительство проблемного ЖК «Три апельсина»
На Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали
Горящий гараж на Малой Балканской тушат десять спасателей