На канале Грибоедова водитель иномарки незаметно обокрал прохожего

В Петербурге в Центральном районе города произошел неприятный инцидент — среди белого дня обокрали прохожего.
Как сообщает 78.ru, кража случилась в Центральном районе Северной столицы на на набережной канала Грибоедова.
На видеозаписи видно, как прохожий шел по тротуару. Затем задом сдал белый автомобиль, водитель подозвал мужчину к себе.
Буквально несколько секунд продолжался диалог между случайными знакомыми.
Потом грабитель подтянул мужчину к себе за шорты и вытянул телефон. Однако сразу обнаружить пропажу прохожий не смог. Он понял, что хотел от него водитель только тогда, когда в наушниках уже пропала музыка. При этом автомобиль уже покинул место случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что задержан «ласковый» карманник, который в баре обнял писателя Пелевина и вытащил его телефон.