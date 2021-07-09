На канале Грибоедова водитель иномарки незаметно обокрал прохожего

Неизвестный вытащил на набережной канала Грибоедова из кармана телефон и скрылся. Фото: pixabay.com

Неизвестный вытащил на набережной канала Грибоедова из кармана телефон и скрылся. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Центральном районе города произошел неприятный инцидент — среди белого дня обокрали прохожего.

Как сообщает 78.ru, кража случилась в Центральном районе Северной столицы на на набережной канала Грибоедова.

На видеозаписи видно, как прохожий шел по тротуару. Затем задом сдал белый автомобиль, водитель подозвал мужчину к себе.

Буквально несколько секунд продолжался диалог между случайными знакомыми.

Потом грабитель подтянул мужчину к себе за шорты и вытянул телефон. Однако сразу обнаружить пропажу прохожий не смог. Он понял, что хотел от него водитель только тогда, когда в наушниках уже пропала музыка. При этом автомобиль уже покинул место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что задержан «ласковый» карманник, который в баре обнял писателя Пелевина и вытащил его телефон.