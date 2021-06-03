Задержан «ласковый» карманник, который в баре обнял писателя Пелевина и вытащил его телефон

В Петербурге задержан карманник. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержан карманник. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге правоохранителям удалось задержать «ласкового» карманника, который обокрал в баре победителя «Нацбеста» писателя Александра Пелевина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 30 мая в полицию Центрального района обратился 32-летний Александр Пелевина. Он сообщил, что его обокрали после победы в «Нацбеста». Мужчина стал жертвой карманника, который вытащил у него телефон за 15 тыс. рублей.

Стало известно, что писатель проводил время в баре на улице Некрасова. Затем у входа в увеселительное заведение к нему подошёл неизвестный. Он сделал вид, что очень рад видеть мужчину, поэтому по-дружески обнял посетителя. В ходе такого теплого приветствия мужчина и лишился своего телефона.

Уже через несколько дней, 2 июня в полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 22-летний уроженец среднеазиатского государства.

Оказалось, что в бар на «дело» карманника привёз его 21-летний приятель.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полиция полагает, что «приветствием» было коронным номером мужчины, и так он зарабатывал себе на жизнь систематически.

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