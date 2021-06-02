В Петербурге «Лжеэлектрики» на «Хаммере», обокравшие пенсионерку, задержаны — видео

Один из задержанных по подозрению в краже в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Один из задержанных по подозрению в краже в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Северной столице правоохранительным органам удалось задержать двух мужчин, обвиняемых по статье «Кража».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 1 июня вечером в полиции Василеостровского района 85-летняя женщина сообщила, что ее обокрали.

Оказалось, что к ней в квартиру на Наличной улице буквально час назад пришли двое мужчин, представившихся электриками. Они уверяли пенсионерку, что необходимо срочно проверить розетки.

Лжеэлектрики бегали по квартире, изображая бурную деятельность, а затем быстро исчезли из квартиры.

После того, как работы были «окончены», пенсионерка заметила пропажу 18 тыс. рублей.

Удалось установить, что мужчины скрылись на автомобиле «Хаммер». Сведения о данном авто разослали всем наружным нарядам полиции.

Уже через час у дома 62 по Свердловской набережной остановили машину с «электриками», в которой находилось трое мужчин, 30-и, 33-х, 40 лет. Все они были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Однако задержали лишь двоих непосредственных участников инцидента.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 90-летнего пенсионера обманули на 310 тыс. рублей, пообещав вернуть невыплаченные в 90-ых годах проценты.