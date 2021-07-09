Петербуржцев предупредили об изменении режима работы «Чернышевской»

Станцию закроют на несколько часов раньше 10 июля. Фото: Baltphoto

Станцию закроют на несколько часов раньше 10 июля. Фото: Baltphoto

На станции планируют проверить витражные конструкции.

Станция метро «Чернышевская» будет закрыта с 21 часов вечера 10 июля. Изменения в режим работы введут временно из-за проведения работ по исследованию витражных конструкций наземного вестибюля. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что после девяти часов вечера поезда будут следовать без остановки на станции «Чернышевская», а вот 11 числа она заработает в обычном режиме. В администрации посоветовали пользоваться наземным транспортом.

«Обращаем внимание, что троллейбусный маршрут № 15 в этот день не работает»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на станции метро «Зенит» изменился режим работы одного из вестибюлей.