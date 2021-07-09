На Малой Балканской потушили гараж с автомобилем

На Малой Балканской потушили гараж с автомобилем
Гараж загорелся по непонятной причине. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов.

Пока что информация о пострадавших не поступала.

Во Фрунзенском районе сегодня, 9 июля, тушили кирпичный гараж с автомобилем внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Малой Балканской улице. Там по непонятной причине загорелся гараж, в котором находился автомобиль. В ликвидации пожара приняли участие две единицы техники и десять человек. В результате объект полностью выгорел, огонь потушили только в 13:20.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали. Возгорание получилось ликвидировать через 22 минуты, к 12:38.

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